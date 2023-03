Prévention des catastrophes – Genève et Vaud sont des zones à risque élevé en cas de séisme Pour la première fois, un simulateur calcule le nombre de morts et de dommages matériels en cas de tremblement de terre en Suisse. Arthur Grosjean - Berne

Genève (ici en 2019) fait partie des cinq villes les plus exposées aux pertes humaines et matérielles en cas de séisme majeur en Suisse. KEYSTONE

Des immeubles qui s’effondrent en quelques minutes, plus de 50’000 morts et 100’000 blessés, et des pouvoirs publics complètement dépassés. Voilà le terrible bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie il y a un mois. Est-ce qu’une pareille tragédie peut toucher la Suisse?



Non, suppute Stefan Wiemer, directeur du Service sismologique suisse (SED), à l’École polytechnique de Zurich. «Nous ne sommes pas dans la même zone de risque sismique. Il est plus probable que la Suisse soit confrontée à un tremblement de terre comme celui qui a touché L’Aquila, en Italie (ndlr: en 2009). Il avait fait 300 morts et endommagé 15’000 bâtiments.»