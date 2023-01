«Genève est une capitale de l'espionnage» Un ex-agent secret français, en poste à Genève au milieu des années 1990, raconte comment travaillent ici les services de renseignements. L'affaire Snowden ne sera pas la dernière, estime-t-il. Sophie Roselli

Genève, ses Nations Unies et… ses espions. La ville apparaît comme un haut lieu du renseignement international. Même New York ne fait pas le poids. C'est l'avis d'Alain Chouet, ancien haut responsable à la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), la prestigieuse maison du renseignement français. Ce conseiller à la mission française auprès des Nations Unies à Genève entre 1992 et 1996 travaillait en fait pour les services secrets. «Dans chaque ambassade, il y a un étage de moustachus», affirme-t-il. Sur les rives du Léman, tout le monde écoute tout le monde. Il raconte comment on réseaute, on détecte des manœuvres d'autres pays, on négocie les affaires délicates, on espionne parfois grâce aux micros. Le spécialiste réagit aussi aux récentes révélations d'Edward Snowden, ex-consultant pour l'Agence nationale de sécurité (NSA) à Genève entre 2007 et 2009.