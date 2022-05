Aux quatre coins de la ville, de mercredi à dimanche, 10’000 jeunes et vieux, professionnels et amateurs ont épousé tous les styles. On a butiné samedi les performances en plein air.

Samedi après-midi, sous les balcons de la rue du Vélodrome, le «Circuit dansé» organisé par la C ie Zanco se déployait sur trois heures et cinq stations.

Admettons-le tout de go: elle ne suscite pas l’affluence d’une Fête de la musique. Surfant sur une vague moins populaire, moins commerciale, la danse présente d’autres atouts. Intégrée à la vie urbaine le temps d’une petite semaine, elle nous rappelle que rien ne lui échappe. Tout est politique, s’entend-on marteler durant un week-end de votations: de même, tout n’est-il pas mouvement?

La population entière ne joue pas de la guitare, or, le moindre quidam se remue. Sans en avoir l’air, M. Tout-le-monde obéit à une chorégraphie, comme son compère Jourdain faisait des vers chez Molière. Assister à un spectacle de danse en pleine rue aiguise le regard sur cette infinité de gavottes, de valses et de tangos, plus ou moins gracieux, plus ou moins répétitifs, qu’exécutent alentour les promeneurs, les travailleurs, les cyclistes, les pelleteuses ou les moineaux.