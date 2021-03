Lutte contre le Covid-19 – Genève est mis au défi du test de masse Suite à l’annonce du Conseil Fédéral de ce vendredi, les cantons vont devoir adapter leur stratégie. Marc Moulin

Le Conseil fédéral veut pratiquer des tests réguliers, massifs et gratuits parmi les populations les plus mobiles de Suisse et cela même en absence de tout symptôme. LUCIEN FORTUNATI

Pratiquer des tests réguliers, massifs et gratuits parmi les populations les plus mobiles de Suisse – entreprises, écoles, etc. – et cela même en absence de tout symptôme. Telle est la nouvelle stratégie que le Conseil fédéral a proposée vendredi aux Cantons. Réagissant à chaud, les autorités sanitaires genevoises voient là un tournant qu’elles accueillent avec bienveillance.

«Cela va dans le bon sens, estime Adrien Bron. Genève demandait depuis le printemps dernier que l’on teste aussi les personnes asymptomatiques et que cela soit gratuit.» Jusqu’ici, le Canton a pratiqué le dépistage à large échelle dans des contextes spécifiques: dans une optique préventive au sein des hôpitaux ou des EMS, ou alors de façon réactive dans l’entourage d’un nouveau cas, ce qui a permis d’en débusquer d’autres.

«Les contraintes logistiques sont importantes.» Dr Simon Regard, Service du médecin cantonal

Il faudra néanmoins vérifier que les laboratoires puissent absorber une telle demande supplémentaire. «Les contraintes logistiques sont importantes, tempère Simon Regard. Et encore faut-il que le test soit performant. Par exemple, la fiabilité du prélèvement salivaire dépend de la façon dont il est réalisé et peut ainsi échouer à repérer une personne positive. Mais il pourrait suffire pour des personnes dépourvues de symptômes. Plus les chances de positivité seront a priori élevées, plus on privilégiera le test nasal.»

Les capacités actuelles de test du Canton ne sont pour l’heure exploitées qu’à environ 35%, avec des variations. Le centre récemment ouvert à l’aéroport affichait ainsi la semaine dernière une offre inutilisée de 93%. À l’hôpital, l’agenda n’était rempli qu’à 23%. Lors des enquêtes d’entourage, les services sanitaires ont perçu une certaine réticence face à l’idée de soumettre son enfant à un test ou de laisser ses tréfonds nasaux se faire curer par un écouvillon intrusif. Alors que la circulation du virus est toujours jugée importante, on craint donc qu’elle soit aussi sous-évaluée en raison de cette réticence et du nombre de cas peu ou pas symptomatiques qui passent sous le radar.