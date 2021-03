Vidéo virale – Genève est gagnée par la fièvre de «Jerusalema» Après le personnel de la maternité des HUG, celui des TPG présente sa version de la chanson zouloue et la Société de lecture prépare la sienne. Pascale Zimmermann Corpataux

Qu’est-ce qui fait pulser l’aéroport de Nosy Be et le Zoo de Zurich, la Maternité des HUG et les Transports publics genevois? C’est «Jerusalema», et les trois fois 8 temps de cette chanson zouloue de Master KG, dont les notes se sont répandues sur les réseaux sociaux comme un virus vitaminé. L’air est pimpant, il fait bouger toutes seules les gambettes sur une chorégraphie assez facile à apprendre. Car le défi est là: se réunir à plusieurs, danser en ligne et poster sa version de la vidéo pour participer au Challenge planétaire.

«On a ri, ça nous a fait un bien fou. Cette chanson dégage une énergie incroyable!» Delphine de Candolle, directrice de la Société de lecture