Animation hivernale – Genève est de plus en plus lumineuse pour Noël Les décorations de saison se multiplient comme jamais et s’étendent dans les quartiers. Aperçu. Sophie Simon

Les edelweiss restent les indétrônables des Rues-Basses. Mais cette année, une enveloppe bien fournie de 300’000 francs, hors coûts d’installation, (contre 200’000 francs l’an dernier), permet de renouveler les décorations lumineuses de Noël et de développer leur périmètre. Toutes localisations géographiques confondues, une douzaine de nouveautés attendent les amateurs d’éblouissement (voir infographie), sur un total de 30 emplacements. Toujours très présentes au centre-ville, les illuminations poursuivent leur conquête des quartiers. Le parc Eglantyne-Jebb (ex-parc des Acacias), le parc Saint-Jean, la place des Volontaires (Jonction) et la rue Hoffmann (Servette) brilleront sous des lumières nouvelles, à découvrir dès ce vendredi soir et jusqu’au 2 janvier. Pour ce dernier lieu, c’est le studio Pitaya qui s’attelle à de la joaillerie urbaine, en fixant dans les arbres quelque 360 diamants lumineux.