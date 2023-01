Santé publique – Genève est aussi touché par la pénurie de médicaments Certains anxiolytiques, anti-inflammatoires et antidouleurs sont en rupture d’approvisionnement, tout comme des anticancéreux. Aurélie Toninato

La pharmacie des Hôpitaux universitaires de Genève (photo d’archives). STEEVE IUNCKER-GOMEZ

«On est en rupture de stock!» C’est la réponse reçue par Sophie, une maman genevoise qui s’est rendue en pharmacie en quête de l’antibiotique co-amoxicilline en sirop pour soigner l’otite de sa fille. Ailleurs à Genève, la même réponse résonne pour d’autres produits: analgésiques – paracétamol et ibuprofène en sirop –, Valium et des anti-inflammatoires comme l’Algifor Dolo et l’Irfen Dolo en sirop.