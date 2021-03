Classement mondial des engorgements – Genève est à nouveau la capitale suisse du bouchon Même confinée, la cité lémanique n’a vu ses embarras de circulation régresser que de 19% en 2020. Elle ravit à Lugano le sommet du podium suisse. Marc Moulin

Transport routier sur l’autoroute A1 entre Genève et la douane de Bardonnex. Lucien Fortunati

Genève a une réputation à défendre en matière d’embarras routiers, et voilà que l’année 2020 lui permet de regagner la première place – peu enviée – des villes plus engorgées de Suisse. C’est le verdict du classement mondial en la matière, publié ce mardi, par la firme américaine INRIX, spécialisée dans la mobilité connectée. À l’en croire, la population genevoise peut se targuer de vivre dans la 65e ville la plus congestionnée du monde et 37e au niveau européen. Le classement inclut les données de plus de mille villes d’une cinquantaine de pays.