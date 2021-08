Valtteri Filppula aux Vernets – Genève engage une pointure de la NHL pour franchir un cap La formation de Patrick Emond a complété sa fraction étrangère avec un attaquant finlandais qui compte 1222 matches en NHL. Le nouvel étranger jouera son premier match samedi aux Vernets contre les Tchèques de Pardubice. Cyrill Pasche

Valtteri Filppula, nouveau renfort de Genève-Servette, a roulé sa bosse à Detroit, Tampa Bay, New York ou encore Philadelphie. FRANK MENTHA

Vendredi, début d’après-midi. Valtteri Filppula vient de boucler son premier entraînement avec Genève-Servette. Le Finlandais de 37 ans, qui a l’air en pleine forme physique, est arrivé à Cointrin en provenance de Helsinki moins de trois heures plus tôt, dans la matinée. «Il voulait absolument patiner. On n’allait tout de même pas le retenir!» sourit le coach des Aigles, Patrick Emond.

Le Québécois est un entraîneur comblé: le dossier de la succession de Linus Omark, reparti en Suède pour «une année sabbatique», a pu être réglé dans les meilleurs délais, à un peu plus de deux semaines de la reprise du championnat. Le directeur sportif, Marc Gautschi, a encore judicieusement avancé ses pions, un peu plus d’une année après avoir obtenu les services de Joël Vermin et de Tyler Moy.