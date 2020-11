LIVRES | 15% de rabais pour les abonnés – Genève en ZigZag Amusant, de s'engouffrer dans le «Passage des Degrés-de-Poules», face au Palais de Justice dans la vieille ville de Genève. Pourquoi cette drôle de dénomination et connaissez-vous le nombre de marches qui se présentent à vous?

Genève en ZigZag DR

Avez-vous déjà entendu parler des Dômes et des hauts-bancs? Une particularité genevoise qui n'avait rien d’une genevoiserie. Oublié, le circuit de course des Nations à Genève et pourtant, il a bien existé. Quel intrépide aviateur, a osé en 1910, se lancer dans la traversée du Léman dans sa longueur? Les réponses sont la lecture des chroniques, historiettes illustrées avec talent et poésie par l'artiste genevoise, Marion Jiranek. Au Hasard des pages, un adjectif amène l'histoire, c'est une balade imagée dans les rues de Genève qui vous est proposée.Laissez-vous guider en zigzag à travers la cité et ses alentours.

peintures et illustrations de Marion Jiranek

un guide original et subjectif

des lieux insolites et inconnus

L’auteure

Hélène Vibourel est née en Charente-Maritime. Une «demoiselle de Rochefort», pour ceux qui s’en souviennent. Elle garde de son enfance le goût des voyages et des rencontres. Après un début de carrière à Paris, dans l’hôtellerie de luxe, elle décide à la naissance de sa fille unique, il y a plus de trente ans, de partir au bon air et se stabilise dans la région genevoise où elle crée son agence de communication. Elle poursuit sa carrière dans l’édition touristique et devient rédactrice en chef du Petit Futé Genève tout en retournant sur les bancs de l’Université de Genève pour obtenir le certificat en Patrimoine et Tourisme.

Aujourd’hui, elle cumule une double activité de rédactrice freelance et guide culturel. Deux professions qui collent parfaitement à ses adjectifs qualificatifs préférés: «Enthousiaste et curieuse».

L’illustratrice

D’origine tchéco-suisse, Marion Jiranek est née à Genève en 1979. Artiste peintre professionnelle, elle explore les représentations de la nature et de la ville, que ce soit à l’aquarelle, à l’encre, à l’huile ou au crayon. Elle nous offre ici, au travers de vues panoramiques ou de miniatures, une vision décalée et surprenante de Genève.

