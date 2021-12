Respect des règles Covid – Genève en tête des procédures pénales Avec 6206 dénonciations déposées depuis 2020, le Canton détient le record suisse en matière de répression sanitaire. Léa Frischknecht

Les chiffres montrent que le canton de Genève s’est montré plutôt strict pour faire respecter les règles sanitaires. LUCIEN FORTUNATI

Genève serait-il trop laxiste envers les citoyens qui violent les mesures sanitaires? Ce n’est en tout cas pas ce que disent les chiffres. Selon une information de Blick.ch, le Canton serait à l’origine de 44% des plaintes pénales déposées en Suisse pour violation de la loi Covid depuis mars 2020. Sur 14’031 procédures, Genève en compte à lui seul 6206 dont 240 sont encore en cours. Selon le site d’information, il s’agit surtout de «manifestations et événements illégaux, de rébellion contre les policiers et le personnel des transports publics, ou du non-respect du port du masque».

Amendes aussi

Du côté des amendes d’ordre, Genève en a distribué 2359 sur les 30’000 émises au niveau national. Soit environ 8%. La police cantonale genevoise affirme sur Blick.ch avoir appliqué la loi avec fermeté. Elle souligne également que l’exiguïté du territoire genevois a pu favoriser les contrôles.

À noter que Vaud et Berne n’ont pas communiqué leurs chiffres et que l’étude ne porte que sur les données de 2021 pour les cantons de Lucerne et Bâle-Campagne. C’est Neuchâtel qui, selon le classement, serait le canton romand le moins zélé puisqu’il a entrepris vingt fois moins de procédures pénales que Genève.

