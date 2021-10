Lettre du jour – Genève en cours de bruxellisation Opinion Courrier des lecteurs

OLIVIER VOGELSANG

Genève, 2 octobre

La «Tribune de Genève» a lancé récemment un concours invitant les Genevois à élire leur immeuble contemporain préféré.

Le casting présente essentiellement une série d’immeubles de formes cubiques et strictes. Certes, on nous invite à regarder au-delà des formes et à découvrir les aménagements intérieurs qui s’y cachent, mais ce concours a surtout le mérite involontaire de mettre en avant un phénomène actuellement en cours à Genève: la bruxellisation.

Bien connu des urbanistes et en référence à la ville de Bruxelles, ce terme désigne les bouleversements urbanistiques d’une ville livrée aux promoteurs immobiliers au détriment du patrimoine architectural et de la qualité de vie de ses habitants.

Pour beaucoup, c’est ce qui se passe chez nous aujourd’hui. Au nom de la crise du logement (qui ne s’arrêtera jamais totalement), une densification à marche forcée détruit peu à peu la qualité de vie à Genève.

La rentabilité maximum souvent recherchée dans ces nouvelles constructions se fait au détriment de la beauté architecturale de notre ville, les cubes du XXIe siècle remplaçant peu à peu les demeures du XIXe.

Notre nature enfin, considérée comme accessoire et remplaçable, disparaît elle aussi sous les mètres cubes de béton. Il faudra bien pourtant repenser et réévaluer toute cette frénésie urbanistique au risque sinon de transformer Genève en ville où l’on vit, mais plus où l’on aime vivre.

Jérôme Fontana

