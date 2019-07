«Genève en 1850» continue au Musée d'art et d'histoire

Avoir la sensation d’entrer en voiture à cheval dans la Genève de 1850, y vivre de brèves mais inoubliables aventures, c’est un plaisir que peu de Genevois ont eu le privilège de connaître jusqu’à maintenant.

Ils seront bientôt plus nombreux grâce à la prolongation de cette attraction culturelle qui a rapidement affiché complet. L’expérience de réalité virtuelle proposée depuis le mois d’avril à la Maison Tavel sera à nouveau possible du 1er août au 29 septembre au Musée d’art et d’histoire (MAH).

Un changement de lieu imposé par l’exposition «Pionniers de la photographie en Suisse romande», dès le 27 septembre à la Maison Tavel.

On réserve sur le site du MAH: //institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/expositions-evenements (TDG)