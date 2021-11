Mobilité pendulaire – Genève emploie trois fois plus de frontaliers qu’il y a vingt ans Un quart des emplois dans le canton sont occupés par des frontaliers notamment dans le commerce, la santé, les services et la restauration, selon deux études suisse et française. Olivier Bot

Passage à la frontière des travailleurs frontaliers. MAGALI GIRARDIN

À la fin de l’année 2020, Genève comptait 92’000 frontaliers, qui occupaient un quart des emplois du canton. Pour les deux tiers, ces postes se situaient dans le secteur tertiaire, celui des services. En 2000, ils étaient

30’154 à traverser la frontière pour aller travailler dans le canton. Deux études publiées par l’Office fédéral de la statistique (OFS) et l’Insee en France montrent que leur nombre a plus que doublé dans toute la Suisse entre 1996 et 2020, passant de 140’000 à 343’000, essentiellement dans le canton de Genève, au Tessin, à Bâle et dans le canton de Vaud.