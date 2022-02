Coupe de Suisse de basket – Genève Élite trop tendre pour résister à Troistorrents Malgré le retour de Romain Petit, il n’y a pas eu de miracle en demi-finales. De cette leçon, les joueuses du Sapay voudront tirer profit. Pascal Bornand

La jeune Indira Vilolo Dos Santos tente de forcer le blocus valaisan entre Elisa Moix et Melyssa Dutruel. MAGALI GIRARDIN

«En basket, il n’y a pas de magie. Le secret du succès, c’est le partage du ballon, l’effort collectif.» Un an après son retrait du club, Romain Petit s’appuie toujours sur la même philosophie de jeu. Et son discours n’a pas changé. Il l’a répété à ses joueuses à l’issue d’une demi-finale de Coupe de Suisse sans concession, perdue 40-80 face aux costaudes Valaisannes de Troistorrents et leur tonitruant fan-club.