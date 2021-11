Basketball – Genève Élite mise beaucoup sur Naomi Takyi, une géante de 1,68 m Revenue de blessure, la jeune meneuse de 18 ans a pallié l’indisponibilité de l’Espagnole Del Moral Garcia. Avec succès, même si son équipe a subi la loi de Nyon. Pascal Bornand

Naomi Takyi déborde la Nyonnaise Laure Margot. Sa performance a confirmé son potentiel. BASTIEN GALLAY

La vérité des chiffres est crue, cruelle même. Un score écrasant (54-93) et des statistiques faméliques avec 37% de réussite aux shoots et un seul tir à 3 points converti: c’est la feuille de match rendue par Genève Élite samedi face à Nyon Basket.

La défaite est dure à encaisser et pourtant, Fran León Sedano, le coach du Sapay, ne cède pas au catastrophisme. «Il faut évacuer le score. L’équipe s’est bien battue, avec sa jeunesse et ses limites actuelles. Elle a fait front et elle a beaucoup subi. Je m’attendais à un tel résultat car on n’était pas en position de force.»