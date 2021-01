Basketball féminin – Genève Élite a changé d’entraîneur mais a-t-il vidé son panier de crabes? Romain Petit a quitté son poste et une ambiance de travail qu’il jugeait mauvaise. Antoine Mantey l’a remplacé au pied levé. La balle est dans le camp des joueuses, comme ce mercredi à Winterthour. Pascal Bornand

Antoine Mantey est le nouvel entraîneur de Genève Élite, une équipe dont il souhaite renforcer la défense pour viser encore plus haut. KEYSTONE

Président de Genève Élite, Jean-Blaise Claivaz approuve la formule. «Oui, on a essuyé un gros grain», confirme-t-il, la voix plus sereine qu’il y a une semaine. Comme un marin du Vendée Globe, sorti indemne d’un coup de tabac, il espère maintenant pouvoir naviguer sur des eaux moins tourmentées, ce que les prévisions météo suggèrent. Au Sapay, la «turbo crise» semble en effet désamorcée. Plutôt inattendue, elle a provoqué le départ précipité d’un entraîneur (Romain Petit) et convoqué l’arrivée en catastrophe d’un autre (Antoine Mantey), selon une dramaturgie à la fois classique et troublante. Elle a aussi placé des joueuses en face de leurs responsabilités, une posture qu’elles ont parfaitement assumée - sur le terrain - en accrochant Winterthour et en s’imposant dimanche à Nyon.