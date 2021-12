Projet contesté en France voisine – Genève échoue à stopper l’autoroute Thonon-Machilly Plus haute autorité administrative française, le Conseil d’État rejette les recours des villes de Genève et Carouge, des écologistes français et d’associations. Marc Moulin

La nouvelle autoroute doit se connecter sur le contournement de Thonon, vu ici du ciel lors de sa construction en 2007. LUCIEN FORTUNATI

Le département de la Haute-Savoie et le ministère français de la Transition énergétique pourront aller de l’avant dans leur volonté de raccorder Thonon à Machilly, près de la frontière genevoise, par une autoroute de 16,5 km. Plus haute autorité administrative française, le Conseil d’État a rendu publique jeudi sa décision de rejeter les recours déposés contre le projet par la Ville de Genève (avec l’appui de Carouge), par le parti français Europe Écologie et par des associations.