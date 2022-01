Santé – Genève durcit sa loi antitabac Les préaux, aires de jeu, terrains de sport, abords des patinoires et de piscines sont hors limite pour les fumeurs. Marc Bretton

Les fumeurs ne pourront plus allumer une cigarette à proximité d’une aire de jeu. LUCIEN FORTUNATI

Les temps changent. En 2008, la loi qui prohibait la fumée des bistrots avait donné lieu à des batailles rangées, des discussions enflammées. Vendredi, c’est après un bref débat et un vote sans appel (63 oui, 4 non et 9 abstentions) qu’un nouveau pas a été franchi.

Préserver les jeunes