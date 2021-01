Hockey sur glace – Genève domine Fribourg dans le derby romand Genève-Servette s’est imposé 4-1 à Fribourg dimanche après-midi. Doublé de Linus Omark, qui n’avait plus marqué depuis le 4 décembre. Cyrill Pasche, Fribourg

Linus Omark (casque jaune) a retrouvé le chemin des filets. keystone

FR Gottéron est passé au travers en deuxième période, et GE Servette ne s’est pas fait prier pour prendre le large. Le Canadien Daniel Winnik, parfaitement servi par Tyler Moy, a ouvert la marque juste après la reprise (22e, 0-1). Linus Omark a retrouvé le chemin des filets pour la première fois depuis le 4 décembre (9 matches sans but) d’une subtile déviation qui n’a laissé aucune chance à Reto Berra (31e, 0-2). Le gardien des Dragons venait de réaliser deux sauvetages brillants (devant Winnik et Vermin, 28e et 31e) quelques instants avant la deuxième réussite genevoise. Pas vraiment dans le coup, les Fribourgeois n’ont pas réussi à reprendre le dessus lors d’une deuxième période dominée de la tête et des épaules par les Aigles.

Réaction tardive

Les Dragons ont toutefois réagi en troisième période. Décalé par Samuel Walser, Matthias Rossi a relancé Gottéron d’une reprise directe (44e, 1-2). Une embellie de courte durée: 124 secondes plus tard, GE Servette reprenait ses distances suite à un tir du défenseur Mike Völlmin (47e, 1-3). Linus Omark a scellé le score dans la cage vide à 63 secondes de la fin du match (59e, 1-4).

Mardi, FR Gottéron se déplace à Zurich, avant de recevoir de nouveau GE Servette vendredi. Un programme corsé pour les hommes de Christian Dubé. Les Genevois, de leur côté, iront rendre visite au leader, l’EV Zoug, mardi avant de revenir à Fribourg en fin de semaine.