La Fondation pour l’attractivité de Genève sort du bois, un an après sa création. Lancée par des représentants de grandes sociétés internationales, elle n’a pas d’agenda électoral, assure-t-elle. Même si elle entend évidemment peser sur l’agenda politique. Le hasard faisant bien les choses, une initiative sur les «privilèges fiscaux des gros actionnaires» passe justement en votation en mars et les élections cantonales se tiendront dans la foulée.

Faut-il écarter les constats et inquiétudes formulés? Pas du tout. Indépendamment de la réalité de «l’enfer fiscal genevois», dénoncé en fanfare et qu’on peut relativiser, les créateurs de la fondation appartiennent à des entreprises ayant des antennes dans le monde entier, position qui leur permet de peser les avantages et les inconvénients du site de Genève.

Leur questionnement sur la relative absence de projets de ces dernières années interpelle. En 2030, Genève aura peut-être une nouvelle patinoire, un nouveau Palais de justice, une nouvelle gare ou prison, comme le promet le plan décennal d’investissement, mais figurera-t-elle parmi les dix villes les plus attractives du monde pour les entreprises? Saura-t-elle attirer une main-d’œuvre d’autant plus exigeante que le retournement démographique en cours la rend indispensable? Ces questions se posent. Et notre avenir dépend de la réponse qui y sera apportée.

Marc Bretton est journaliste à la Tribune de Genève. Il a travaillé au sein de la rubrique nationale et suit les questions politiques et économiques pour la rubrique genevoise depuis 2004. Plus d'infos @BrettonMarc

