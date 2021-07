Enjeux internationaux – Genève doit-il accueillir des dictateurs? Deux députés débattent Un deuxième rassemblement d’opposants au président camerounais Paul Biya a eu lieu jeudi. Faut-il le déclarer persona non grata? Aurélie Toninato

La manifestation du 17 juillet a viré à l’affrontement avec la police entre débordements, canons à eau et interpellations. KEYSTONE

Samedi passé, des opposants au président camerounais Paul Biya, qui loge actuellement à l’hôtel Intercontinental, ont organisé une manifestation aux Nations qui a dégénéré. Elle a viré à l’affrontement avec la police entre débordements, canons à eau et interpellations. Ce jeudi, une nouvelle action avait lieu. Mais le ton était tout autre: le Département de la sécurité a autorisé la tenue d’un «rassemblement statique». Au plus fort du mouvement, six personnes étaient réunies, selon l’organisateur, et l’action s’est déroulée dans le calme selon la police genevoise (lire ci-dessous). Mais cet événement, et surtout la manifestation de samedi, ramène les projecteurs sur la question de l’accueil des dirigeants étrangers. Genève peut-il continuer à accueillir un dictateur? Deux députés en débattent.