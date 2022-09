Votations fédérales et communales genevoises – Genève refuse la réforme de l’AVS. Troinex dit oui à la ligne de bus 49 Le canton refuse la réforme à plus de 60%,. À Troinex, la nouvelle ligne de bus est acceptée à 52%. Antoine Grosjean Aurélie Toninato

À Troinex, seule commune à voter sur un objet municipal ce dimanche, des riverains ont fait recours contre un projet de ligne de bus qui doit passer le chemin de Drize pour relier Veyrier à la gare Léman Express du Bachet. Steeve Iuncker-Gomez

Selon les premiers résultats tombés ce dimanche peu après la fermeture des bureaux de vote à midi, Genève dit nettement non à la réforme de l’AVS (62% de non). C’est également non au relèvement de la TVA pour financer les retraites (57%).

Le canton refuse par ailleurs l’initiative contre l’élevage intensif, mais de manière assez serrée (53% de non). Et c’est toujours non concernant la suppression de l’impôt anticipé (58%).

Les résultats cantonaux sont basés sur 98% des bulletins, soit les votes par correspondance et 45 bureaux dépouillés sur 67 (état à 13h).

«Il y a eu un chantage à l’égalité indécent»

Vers 13h, à l’Hôtel de Ville, les yeux sont rivés sur les écrans. Les projections Tamedia annoncent un oui pour AVS21 à 50% et des poussières, alors que la SSR table sur un 52%. Quelques minutes plus tard, le curseur a déjà bougé et ne cesse de fluctuer depuis. C’est l’incertitude la plus totale. Le résultat à Genève, en revanche, est très net: le non l’emporte haut la main, pour la plus grande satisfaction d’Anna Gabriel, secrétaire régionale d'Unia Genève. «Malgré la campagne de la peur du camp bourgeois et leur manipulation de la notion d’égalité, la population n’a pas été dupe. Il faut aussi saluer la forte mobilisation des femmes depuis des mois, qui a certainement contribué à ce score important. S’inquiéter pour le financement de l’AVS, c’est parfaitement normal. Mais il y a d’autres moyens pour assurer son financement! Nous sommes notamment en train de récolter des signatures pour renforcer l'AVS grâce aux bénéfices de la BNS.»

Delphine Klopfenstein Broggini, présidente des Verts genevois, salue également le «très bon score» genevois, qui n’est pas tant une surprise, «car sur ces questions Genève est souvent plus progressiste que les autres cantons suisses» et c’est également le fruit de la «forte mobilisation de la société et des associations, qui a joué un rôle massif». Elle aussi déplore une manipulation de la notion d’égalité. «Augmenter l’âge de la retraite ne va pas atteindre ce but, au contraire, cela va le péjorer encore plus. Les femmes seront les premières victimes, de part la pénibilité de leur travail, leurs rentes insuffisantes qui les pousseront à travailler encore plus longtemps. Si le oui l’emporte, je ressentirai un vrai sentiment d’injustice, car on ne reconnaîtra pas le noeud du problème.»

Pour son collègue le vice-président des Verts genevois, Julien Nicolet-dit-Félix, «ce serait une vraie déception et beaucoup d’amertume si le «oui» finit par l’emporter. D’autant plus si ça passe à un cheveu. Il y a eu un chantage à l’égalité indécent.» Outre le fossé entre Romands et Alémaniques, il en relève deux autres: un fossé entre les sexes et un autre générationnel.

De son côté, Christian Dandrès, avocat à l'Asloca et conseiller national socialiste, attend les résultats du canton de Berne, «ils peuvent tout faire basculer». Pour lui, la mobilisation côté alémanique a été différente, «elle a commencé plus tard, le débat s’est focalisé sur d’autres points, des interventions comme celles d’Eveline Widmer-Schlumpf (ancienne conseillère fédérale) et de Pro Senectute en faveur du oui ont brouillé le message.» Et de regretter qu’en cas d’acception, «on n’accentue encore la discrimination. Ceux qui ont les moyens prendront leur retraite à 62 ans, les autres à 70 ans…»



Oui serré à Troinex

Du côté du scrutin communal de ce dimanche, Troinex dit oui à la nouvelle ligne de bus 49 qui doit relier Veyrier à la gare Léman Express du Bachet. Après dépouillement de l’intégralité des bulletins (correspondance et bureau de vote), le oui l’emporte à 52, 68%. En chiffres absolus, la différence est minime: 69 voix de plus pour le oui, soit 679 contre 610 non.

La participation est forte dans la commune (68,43%). Il s’agissait du seul scrutin local de ce jour de votations. Outre les objets fédéraux, aucun vote cantonal ni aucun autre vote communal n’était au programme.

Développement suit.

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos Aurélie Toninato est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2010 et diplômée de l'Académie du journalisme et des médias (AJM). Après avoir notamment couvert le domaine de l'Education, elle est désormais en charge de la Santé, en particulier du Covid. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.