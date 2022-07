Selon une étude américaine – Genève dispose d’une bonne couverture arborée de ses rues, selon le MIT Le Massachusetts Institute of Technology a créé un index vert pour analyser la situation de 30 villes du monde et inciter à des plantations d’arbres sur des itinéraires urbains Olivier Bot

Avec une densité humaine forte, la ville de Genève dispose d’une couverture verte de ses rues supérieure à bien des villes étudiées par le MIT. MIT Senseable City Lab

Les fortes chaleurs du mois de juin et les records de juillet ont remis en lumière l’importance des arbres en environnement urbain, afin de faire baisser la température et permettre aux habitants de se déplacer en ville dans de bonnes conditions. Dans une optique de sensibilisation, le Senseable City Lab du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT) vient de sortir une étude comparative du couvert arboré des rues de trente villes dont Genève. La Cité de Calvin affiche un bon taux de couverture de 21,4% pour une densité de 12’000 habitants au km2. Elle n’apparaît pas dans les plus vertes des villes dont Tampa, Singapour ou Oslo avec près de 30% et des densités plus faibles. Paris avec 8,8%, Kobe (9,4%) ou Londres (12,7%) sont les moins bien pourvues. Cet index que le MIT a baptisé Treepedia utilise un indice de vues vertes établi à partir de panoramas de Google Street View, en prenant en compte «la perception humaine plutôt qu’une vue satellite» et n’inclut pas les parcs. Pour Genève et ses nombreux parcs, le couvert vert est donc encore plus important.