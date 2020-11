Grand Conseil – Genève devra faire avec un déficit de 840 millions La Commission des finances a, mercredi, très largement accepté le budget du Canton de l’année prochaine. Eric Budry

Le Grand Conseil se prononcera en séance plénière sur le budget 2021 les 3 et 4 décembre. Pierre ALBOUY

Fruit de l’accord passé entre les partis gouvernementaux, le résultat du vote final de la Commission des finances du Grand Conseil est sans appel malgré un excédent de charges gigantesque de 839,7 millions de francs. Les commissaires ont accepté mercredi en fin d’après-midi le budget 2021 de l’État par 13 voix contre 2. Les représentants des formations présentes au Conseil d’État (PLR, PDC, Verts, PS et MCG) ont tenu parole. Les seules oppositions viennent de l’UDC et d’Ensemble à Gauche (EàG).

Le scénario d’un budget aussi largement soutenu à ce stade est une rareté à Genève, où gauche et droite s’affrontent généralement sans retenue à cette occasion, le MCG (et parfois le PDC) jouant les faiseurs de rois. Mais l’année 2020, marquée par la pandémie, a changé les règles et poussé les partis gouvernementaux à serrer les rangs (et les dents) pour doter le Canton d’un budget.