Classement touristique – Genève deuxième ville d'Europe pour le tourisme de luxe L'étude, menée par l'entreprise OVO Network, établit un classement en fonction de plusieurs facteurs comme l'hôtellerie, la gastronomie ou la sécurité.

Genève, en 2022, avait terminé 7 e du classement des villes les plus chères du monde, selon le World Economic Forum. PASCAL FRAUTSCHI

S’il était déjà de notoriété publique que la Cité de Calvin était régulièrement placée sur le podium des villes les plus chères du monde, elle l’est désormais également sur celui des villes les plus attractives pour le tourisme de luxe. C’est du moins ce qu’a trouvé une étude menée par la société OVO Network, spécialisée dans la location de chalets haut de gamme, qui l’a placée deuxième, seulement derrière Zurich.

L’étude établit son classement au moyen de cinq variables principales: le nombre d’hôtels cinq étoiles, de restaurants étoilés et de spas de luxe rapportés au nombre de touristes, ainsi que la sécurité et le nombre de recherches Google associées contenant le mot-clé «luxe». Ces variables sont ensuite synthétisées pour aboutir à un classement général.

Et les petits budgets?

Genève se démarque notamment du côté de l’hôtellerie et de la gastronomie. En effet, elle propose le plus grand nombre d’hôtels 5 étoiles et de restaurants étoilés, proportionnellement au 1,15 million de touristes annuels. La ville est légèrement moins bien classée du côté de la sécurité et de la «tendance des recherches avec le mot-clé luxe».

Le constat est toutefois moins reluisant au regard d’une autre étude, menée en octobre par le site de réservation en ligne allemand Omio, qui recense les villes les plus adaptées aux petits budgets. Genève termine dans celle-ci à la 94e place sur les 100 villes analysées. L’étude prend en compte non seulement le prix moyen d’un séjour, mais également d’autres facteurs comme le nombre d’activités, de musées ou de sites touristiques gratuits ou encore les fontaines et réseaux wi-fi à disposition.

