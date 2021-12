Ivresse au volant - Genève dénombre le plus d’accidents graves liés à l’alcool

Au sujet des accidents mortels impliquant l’alcool au volant, ce sont les cantons de Vaud et de Fribourg qui occupent le haut du classement.

Genève dénombre le plus d’accidents graves liés à l’alcool

Genève est le canton où se produisent le plus d’accidents graves sur la route liés à l’alcool par habitant. Le TCS, qui révèle lundi ces statistiques pour l’année 2020, rappelle qu’entre boire et conduire: il faut choisir.

Selon ces données issues du portail fédéral map.geo.admin.ch sur lequel s’appuie le Touring Club Suisse (TCS), Genève a enregistré 1,01 accident grave par 10’000 habitants. Le canton occupe la tête de ce classement depuis qu’il a été établi en 2017. Par accident grave, le TCS entend un accident avec un ou des blessés gravement touchés.

Il est suivi de Thurgovie (0,86), Zoug (0,71), Nidwald (0.70), et le Valais (0,69). Neuchâtel ferme la marche avec une moyenne de 0,17 en 2020. Ce canton a d’ailleurs connu une nette amélioration par rapport à 2019 (0,40).

Le TCS s’attendait à une baisse de la moyenne nationale en raison des nombreuses restrictions sanitaires et de la baisse de la circulation qui ont marqué 2020. Pourtant, cette moyenne (0,47) est en augmentation par rapport à 2019 (0,44). «Cette hausse est difficile à expliquer», a relevé Laurent Pignot, porte-parole du TCS.

Accidents mortels en hausse

Au niveau des accidents mortels liés à l’alcool au volant, ce sont les cantons de Vaud et de Fribourg qui occupent le haut du classement. Six décès sont à déplorer dans le canton de Vaud et trois dans celui de Fribourg.