Genève, le 19 août 2009, place des Nations. Les fontaines et les plans d’eau de la ville sont appréciés lorsque le mercure grimpe. PASCAL FRAUTSCHI

Genève cuit. Et la vague de chaleur qui étouffe le canton va durer plusieurs jours, au moins jusqu’à mardi selon MétéoSuisse. La médecin cantonale a donc décidé ce jeudi après-midi de déclencher l’alerte canicule.

Ce niveau d’alerte prévoit le déclenchement des plans institutionnels «auprès de nos différents partenaires, des EMS, des clubs de sport, et tout lieu qui accueille des personnes fragiles», explique le porte-parole du Département de la santé, Laurent Paoliello.

Sont particulièrement vulnérables les très jeunes enfants, les personnes travaillant à l’extérieur, les aînés, les personnes dépendantes (physiquement ou psychiquement) ou isolées, ainsi que les malades chroniques. Une attention particulière doit leur être portée. «À la maison ou en institution, ils peuvent avoir besoin d’une aide, de soins et d’une surveillance accrue. Il appartient donc à chacun, professionnels de la santé, famille, proches et voisins, d’être attentif pendant les périodes de grande chaleur», souligne le communiqué de l’État.

Mais tout le monde souffre de la chaleur, ajoute Laurent Paoliello. Il est donc important de s’en protéger par tous les moyens possibles, en évitant les activités physiques aux heures les plus chaudes, en portant des vêtements légers et amples, voire un chapeau. Il faut aussi penser à s’hydrater suffisamment en buvant le plus possible (au moins 1,5 litre d’eau par jour pour un adulte), même en l’absence de sensation de soif, et en évitant l’alcool car il accentue l’effet néfaste de la chaleur et augmente la déshydratation.

Il est également recommandé de prendre des repas rafraîchissants et froids, de compenser les pertes en sel pendant et après les activités physiques, et d’éviter de laisser des personnes et des animaux dans des voitures stationnées.

La population est aussi appelée à préserver la fraîcheur du logement autant que possible en fermant les fenêtres et volets le jour et en les ouvrant la nuit pour provoquer des courants d’air.



