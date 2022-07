Été brûlant – Genève déclenche à nouveau l’alerte canicule Les températures moyennes journalières prévues dépasseront 25°C – moyenne jour et nuit – pendant plusieurs jours. L’alerte a déjà été activée il y a un mois. Aurélie Toninato

Les fortes chaleurs peuvent avoir des conséquences sérieuses sur la santé des personnes les plus vulnérables. LAURENT GUIRAUD

Le mois de juin nous a fait transpirer, avec des températures élevées qui ont conduit Genève à déclencher l’alerte canicule. Le mois de juillet continue sur cette lancée: le service de la médecin cantonale a réactivé l’alerte canicule ce lundi, pour une durée indéterminée. C’est la deuxième fois de l’été.

Abo Pic de chaleur attendu mardi Comment fuir la canicule et trouver un peu de fraîcheur? MétéoSuisse prévoit en effet des températures qui dépasseront une moyenne de 25 degrés entre le jour et la nuit pendant plusieurs jours. «Ces températures élevées devraient se maintenir jusqu’à vendredi prochain, voire jusqu’au début de la semaine suivante (lundi 25 ou mardi 26 juillet)», indique un communiqué du Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS).

L’alerte déclenchée lundi prévoit l’activation des plans institutionnels et communaux respectifs, ainsi que des protocoles dans les EMS, les clubs de sport, et tout lieu qui accueille des personnes fragiles. En Ville de Genève, par exemple, les personnes de plus de 75 ans inscrites auprès du Service social sont désormais contactées une fois par jour par les équipes pour s’assurer de leur santé et de leur bien-être.

«Ces températures élevées devraient se maintenir jusqu’à vendredi prochain, voire jusqu’au début de la semaine suivante (lundi 25 ou mardi 26 juillet).» Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS)

Les collaborateurs des services de soins à domicile interviennent auprès des aînés qui présentent des symptômes significatifs. Courant juin, quelque 13’500 personnes âgées résidant sur le territoire municipal ont reçu un courrier les invitant à s’inscrire pour bénéficier d’un suivi durant les grandes chaleurs. Les inscriptions restent ouvertes au 0800 22 55 11.

Le DSPS souligne que les fortes chaleurs peuvent avoir des conséquences sérieuses sur la santé des personnes les plus vulnérables, à savoir les très jeunes enfants, les personnes travaillant à l’extérieur, les personnes âgées, les personnes dépendantes (physiquement ou psychiquement) ou isolées, ainsi que les personnes souffrant d’une maladie chronique. Il appartient donc à chacun, professionnels de la santé, famille, proches et voisins, d’être attentif pendant les périodes de grandes chaleurs.

Dans les prochains jours, le médecin cantonal recommande vivement à la population de prendre les précautions suivantes:

Se protéger de la chaleur, en évitant les activités physiques aux heures les plus chaudes, en portant un chapeau et des vêtements légers et amples à l’extérieur, en se rafraîchissant de toutes les façons possibles.

Préserver la fraîcheur du logement autant que possible en fermant les fenêtres et volets le jour et en les ouvrant la nuit pour provoquer des courants d’air.

S’hydrater suffisamment, en buvant le plus possible (au moins 1,5 litre d’eau par jour pour un adulte), même en l’absence de sensation de soif, ou du Gérostar, une boisson proposée par les Hôpitaux universitaires de Genève (un litre d’eau, une orange et un citron pressés, une cuillère à café de sel et sept cuillères à café de sucre.). On évitera l’alcool car il accentue l’effet néfaste de la chaleur et augmente la déshydratation. Un moyen simple pour évaluer son état d’hydratation: celle-ci est bonne si les urines sont claires ou jaunes très pâles. Si leur quantité diminue et si leur couleur devient plus foncée, cela signe une déshydratation, avant même l’apparition de la sensation de soif.

Se rafraîchir en prenant régulièrement des douches ou des bains frais, en s’humidifiant le corps plusieurs fois par jour avec un brumisateur ou un gant de toilette, et sortir vers des endroits frais et arborisés comme les micro-oasis du projet De parc en parc (structures végétalisées et ombragées avec un dispositif de brumisation).

Se faire aider, en s’appuyant sur des proches, des voisins, ou le corps médical si nécessaire.

Le DSPS rappelle encore les symptômes d’un coup de chaleur: une température corporelle élevée, faiblesse, confusion, vertiges et, parmi d’autres symptômes, nausées et crampes musculaires. En cas de symptômes, il faut agir immédiatement, faire boire et rafraîchir la personne.

Aurélie Toninato est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2010 et diplômée de l'Académie du journalisme et des médias (AJM). Après avoir notamment couvert le domaine de l'Education, elle est désormais en charge de la Santé, en particulier du Covid. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.