LIVRES | 21% de rabais pour les abonnés – Genève dans l'œil du drone Photographies d'Olivier Riethauser. Textes de Christian Vellas

Work in progress Gaelle Marcel Unsplash

Pour survoler Genève et son canton, ses communes et sa campagne si diverse, devenez, le temps d’une balade en zigzags, l’oeil du drone! Ce frelon de métal se faufile partout, saute d’un village à l’autre, longe la rade et ses quais, plonge sur la Vieille-Ville, rase les toits de Carouge, se promène au-dessus de ses parcs, tourne autour du quartier des Nations… Grâce à lui, vous allez découvrir Genève sous des angles inattendus ainsi que certains événements traditionnels de la vie genevoise: la course de l’Escalade vue de haut à la place Neuve, le feu d’artifice dans la rade ou encore le Bol d’Or. Une balade aérienne unique! En bonus, 34 films à visionner grâce à des QR codes.

Prix et informations*:

Prix abonné(e) Tribune de Genève: Fr. 49.-*

Prix de vente public officiel: Fr. 59.–*

* Frais de port et emballage, en sus.

Formulaire de commande