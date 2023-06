Circulation routière – Genève compte le plus d’accidents par habitant de Suisse romande Les données de la Confédération révèlent que Genève est très accidentogène. Mais les cantons les moins bien classés sont du côté alémanique. Emilien Ghidoni

Un accident à Genève en 2009. Photo d’illustration. LMS

Conducteurs, cyclistes et piétons genevois, gare à vous! Une étude de l’assureur Hellosafe, combinant les données de l’Office fédéral de la statistique et celles de l’Office fédéral des routes, révèle que Genève est le canton de Suisse romande comptant le plus d’accidents pour mille habitants.