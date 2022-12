Célébration genevoise – Genève commémore la restauration de sa République Les festivités auront lieu ce vendredi à 17 h, ainsi que le 31 décembre à 8 h pour les traditionnels 23 coups de canon. Henri Neerman

Les troupes françaises sont, le 30 décembre 1813, forcées de fuir à cause de l’avancée de l’armée autrichienne. HENRY-CLAUDIUS FORESTIER

Comme le veut la tradition depuis 1814, Genève célèbre, en cette fin d’année, la restauration de sa République et la reprise de son indépendance. Plus précisément, ce sont deux cérémonies distinctes qui ont lieu.

La première se tiendra ce vendredi soir, de 17 h à 22 h, sur la promenade de la Treille, devant la tour Baudet plus précisément. Depuis 1887, cet événement est organisé par la Société militaire de Genève et marque le début des festivités. Cette année, plusieurs intervenants seront présents dont le divisionnaire de l’armée suisse Claude Meier, ainsi que Mauro Poggia, président du Conseil d’État genevois. La compagnie des Vieux-Grenadiers sera également de la partie.

La seconde aura lieu samedi matin à 8 h au même endroit. Organisée par l’État de Genève, elle comprendra notamment les 23 traditionnels coups de canon, un pour chaque canton que compte la Confédération. Les autorités seront sur place, dont Mauro Poggia, qui devrait présenter un nouveau discours. À l’issue de la cérémonie, une verrée aura lieu à 9 h sous l’ancien arsenal.

Il y a 208 ans…

Comme son nom l’indique, cet événement célèbre la restauration de la République de Genève, qui a eu lieu le 31 décembre 1813. Avant cela, pendant précisément quatorze ans, huit mois et 14 jours, la Ville, annexée par Napoléon, était le chef-lieu du département du Léman.

Cependant, après sa défaite à Leipzig en 1813, l’armée de l’empereur commence à se replier vers la France tandis qu’une coalition, comprenant notamment l’Empire d’Autriche, avance pas à pas vers Paris. C’est l’entrée en Suisse du général Ferdinand von Bubna et ses troupes qui sera réellement décisive. Cette dernière, neuf jours plus tard, provoque la fuite du préfet du département du Léman, Guillaume Capelle, et du général Nicolas Jordy, accompagné de ses troupes. La ville est libérée par les Autrichiens le jour même.

Un gouvernement provisoire, comprenant d’anciens membres de l’aristocratie genevoise, annonce le lendemain l’indépendance de la Ville. Néanmoins, se rendant compte de l’impossibilité de redevenir une cité complètement indépendante, les magistrats demandent peu de temps après l’entrée dans la Confédération suisse. Le rattachement est officialisé le 19 mai 1815. La Ville ne sera ainsi restée indépendante qu’un an et demi.

