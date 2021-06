Plan de gestion des déchets – Genève choisit le tri obligatoire plutôt que la taxe poubelle Une future loi donnera le droit aux communes d’amender celui qui jette n’importe quoi dans son sac noir. Eric Budry

Le Conseil d’État veut limiter l’usage du plastique à usage unique dans les commerces et sur le domaine public (ici le recyclage des déchets traités par l’entreprise Papirec). LAURENT GUIRAUD

Le Conseil d’État sort son plan de gestion des déchets 2020-2025 et un projet de loi pour ancrer ses innovations dans la législation. Présenté mercredi par Antonio Hodgers et les partenaires concernés (communes, Services industriels et recycleurs), il vise à réduire la quantité de déchets, à améliorer le recyclage et à parvenir à éliminer localement les déchets. Parmi les points forts du projet, l’introduction d’une obligation de tri pour les particuliers, les entreprises et les collectivités sous peine d’amende frappera certainement les esprits.