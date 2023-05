Handball – Genève Chênois promu en Quickline Handball League Genève Chênois est de retour en Quickline Handball League, une année après la relégation en LNB. Cassandra Subedi, la présidente du club, prépare déjà la saison prochaine. Robin Godinat

CS Chênois Genève réussit sa promotion en Quickline Handball League en remportant son match contre Handball Stäfa (30-23). BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

C’est à la maison, au terme d’un quatrième match décisif pour la promotion en Quickline Handball League (LNA), que les joueurs du CS Chênois Genève ont remporté la LNB en battant Handball Stäfa (30-23). Les Romands avaient remporté les deux premiers matches avant de perdre le troisième à Zurich, mercredi dernier. Malgré la pression, les Genevois ont trouvé des solutions samedi après-midi, et retrouvent déjà le haut niveau, une année après la relégation.

Cassandra Subedi, présidente du Chênois, a partagé son ressenti suite à la victoire de son équipe: «Il y a beaucoup de joie! Il y avait un peu de stress au début, mais la deuxième mi-temps s’est bien déroulée et nous avons pu nous apaiser et nous concentrer. Les supporters nous ont fait du bien, les joueurs ont ressenti leur soutien et ils ont contribué à la victoire.»

La présidente genevoise a également expliqué les ingrédients mis en place afin de retrouver la QHL. «Nous avons gardé le même entraîneur après la relégation la saison dernière, donc nous n’avons pas eu besoin de tout reconstruire. Comme il connaissait bien les joueurs, nous avons gardé le même système de jeu, ce qui était bien pour la cohésion d’équipe. Les recrues nous ont aussi bien aidés», révèle-t-elle.

Cassandra Subedi appréhende toutefois la saison à venir et le gap de qualité que rencontreront Baptiste Malfondet et ses coéquipiers. «Il y aura probablement beaucoup de défaites, car il y a un immense saut entre la LNB et la QHL. On va perdre du niveau de jeu avec nos rotations, là où les équipes que nous affronterons ont quatorze, voire dix-huit joueurs de la même qualité. Avec le budget disponible, ce sera compliqué, mais on espère chercher des sponsors et recruter en janvier afin de se maintenir durant la deuxième partie de saison», indique-t-elle.

