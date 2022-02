Surabondance de textes – Genève, champion raillé de l’initiative déposée à Berne Le parlement cantonal a envoyé aux Chambres fédérales bien plus de textes que ses homologues. Une manie qui détonne à Berne. Julien Culet

Le Grand Conseil genevois a déposé 48 initiatives aux Chambres fédérales entre 2007 et 2019, loin devant Berne (37) et le Tessin (27). keystone-sda.ch

Voici un domaine pour lequel Genève est le numéro un incontesté: l’initiative déposée par un Canton. Il s’agit d’un outil qui permet à un parlement cantonal de soumettre une initiative à l’Assemblée fédérale. Le Grand Conseil du bout du lac a ainsi déposé 48 textes entre 2007 et 2019. Ailleurs, on se situe davantage entre la douzaine et la vingtaine. Seul Berne, avec 37 initiatives, se détache quelque peu, tout en restant à bonne distance de Genève.