Genève, le 24 janvier 2023. Des flocons sur la jetée des Pâquis? Non, des nageurs en hiver qui s’apprêtent à faire, sans bâtons ni skis, la descente du phare. LAURENT GUIRAUD

La neige est partout sauf à Genève. Cette exception locale en forme de microclimat lacustre, coincée entre deux reliefs pentus – le Jura et le Salève – prend cette semaine une tournure particulièrement frustrante. Car elle est tellement proche, la neige, qu’on la voit depuis sa fenêtre. Elle s’est arrêtée de tomber aux portes de la ville, à moins de cinq kilomètres à vol d’oiseau, elle bivouaque comme une armée de campagne, elle assure le siège du bitume sur lequel les punis de l’hiver vivent un drôle de huis clos météorologique.

Julie, indécrottable citadine, a beau l’aimer, son bitume, elle commence à trouver ce temps gris un peu long. Les distractions sont rares sous le stratus persistant. Le patin à glace en plein air ramenait un peu de plaisir saisonnier dans le parc des Bastions. On l’a supprimé pour le remplacer par le lancer de hache au bord du lac, un défoulement à la mode, sous un couvert grillagé qui n’encourage pas les précipitations neigeuses.

«L’or blanc, on oublie. Les coffres sont vides dans la Cité de Calvin. Et vont le rester…»

Ce bûcheronnage en cage, figurant dans l’offre municipale du moment, n’annonce pas la poésie de janvier qui se refuse à nous. L’or blanc, on oublie, les coffres sont vides dans la Cité de Calvin. Et vont le rester. Julie a sollicité les experts du ciel. Elle n’aurait pas dû. L’un d’eux, habitant sur les hauts de Lausanne – le chanceux – résume ainsi la cuvette genevoise: «Quand l’air descend chez vous, il se comprime, se réchauffe et s’assèche.»

Pas le plus petit flocon à l’horizon. La bise va reprendre de la vigueur à l’approche du week-end, en ajoutant de nouvelles gerçures aux pelouses pelées. Ailleurs, au pied du Jura comme du Salève, on luge et skie sur une couche de fond pareille à une station de haute montagne. Genève est devenue la nouvelle capitale des Jeux olympiques d’hiver. Après Sotchi et Pékin, sans neige, mais avec un Jet d’eau.

