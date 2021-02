Rapport de la Cour des comptes – Genève, cancre suisse de l’insertion professionnelle des réfugiés Le taux d’aide sociale pour les personnes issues de l’asile est aussi l’un des plus élevés. La Cour des comptes suggère quelques améliorations. Sophie Simon

Isabelle Terrier, présidente de la Cour des comptes . Georges Cabrera

Le bureau de l’intégration des étrangers (BIE) accomplit son travail à satisfaction, selon un audit de performance de la Cour des comptes. Sa mission est un enjeu important pour le canton puisque ces derniers représentent 40% de la population totale. L’organe de contrôle indépendant estime tout de même que le Conseil d’État n’a pas fixé un cap suffisamment clair, et relève que Genève est le mauvais élève suisse concernant le taux d’activité des réfugiés.

Selon des statistiques fédérales datant d’octobre 2020, Genève arrive bon dernier en comparaison intercantonale avec un taux d’activité de 25, 6% pour les personnes admises à titre provisoire (contre 46% en moyenne suisse), et de 15,1% pour les réfugiés (contre 37,5% en moyenne suisse). Genève est aussi le sixième canton suisse présentant le taux d’aide sociale le plus élevé pour les personnes en âge de travailler et issues de l’asile. Pourquoi un si piètre résultat? L’audit ne fournit pas de réponse directe.