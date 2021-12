L’épreuve manquée à son palmarès – Genève, Ben Maher en rêve depuis toujours L’Anglais de 38 ans, sacré aux JO de Tokyo avec «Explosion» cet été, aimerait bien enfin épingler le Grand Prix de dimanche dans le jardin de Steve Guerdat et de Martin Fuchs. Christian Maillard Genève

Après leur titre olympique, Ben Maher et son «Explosion» sont prêts à mettre le feu à Genève. PIERRE MAILLARD

Entre lui et Genève, c’est toute une histoire et une relation amour et haine souvent très compliquée. Ben Maher, sacré champion olympique cet été à Tokyo neuf ans après son titre par équipes à Londres, est souvent reparti de Palexpo avec des gros regrets dans ses bagages. Qu’il mise ou pas sur le bon cheval, le Grand Prix du dimanche lui a toujours échappé. Le Britannique de 38 ans, également champion d’Europe par équipes à Herning en 2013, a gagné à peu près partout dans le monde, à l’exception d’Aix-la-Chapelle et ici, dans cette immense halle où il y a toujours eu un grain de sable, la faute de trop ou le chrono qui allait trop vite.