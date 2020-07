Mobilité douce – Genève aura son réseau de Vélib’ le mois prochain Un réseau de vélos en libre-service commencera à se déployer dès le mois d’août avec 50 stations et 200 bicyclettes, dont 60 électriques. Marc Moulin

Genève roule (avec son antenne du quai du Mont-Blanc immortalisée en 2017), est l’ancêtre du vélo en libre-service à Genève et sera partenaire du nouveau réseau VéloPartage. Laurent Guiraud

On parle de mobilité douce, mais l’historique a été rude. Après des années de démêlés judiciaires et politiques, la saga du Vélib’ genevois semble enfin déboucher sur du concret. L’État et ses vingt communes partenaires l’annoncent ce mercredi: baptisé VéloPartage, le réseau genevois de vélos en libre-service (VLS) sera lancé sur le terrain au mois d’août. La date exacte reste à préciser. Dans un premier temps, il proposera 200 vélos, dont soixante à assistance électrique, répartis sur cinquante stations, dont 35 en Ville de Genève.