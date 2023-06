Genève n’est pas seulement hôte du CERN mais également d’un mécanisme onusien du Conseil des droits de l’homme, l’Examen Périodique Universel (EPU) qui fonctionne comme un accélérateur pour faire progresser les droits humains.

En effet, depuis 2008 se tiennent trois fois par année des sessions qui permettent de revoir, sur un cycle de quatre ans et demi, la situation des droits humains de l’ensemble des États membres des Nations Unies.

Lors d’un dialogue interactif, chaque pays informe des efforts qu’il a entrepris pour améliorer les droits et les libertés fondamentales et reçoit des recommandations pour résoudre des questions préoccupantes en matière de droits humains qui se posent dans le pays.

La Suisse, lors de son quatrième examen en janvier 2023. a par exemple reçu des recommandations de ses pairs pour assurer une école inclusive et lutter contre la discrimination raciale.

Par le truchement du gouvernement, le pays se positionnera en juillet de cette année sur les recommandations qu’il s’engage à mettre en œuvre les cinq prochaines années pour assurer une meilleure protection des droits de la personne. Ce mécanisme est intéressant à plus d’un titre.

Il renforce la redevabilité dès lors qu’il appelle chaque État à rendre compte à ses pairs et à ses constituants des actions qu’il a prises pour améliorer la situation des droits humains dans le pays. Il se fonde sur la participation de la société civile et le dialogue entre les différents acteurs nationaux.

C’est un accélérateur des droits humains, car il donne une impulsion d’agir. Ainsi, à la suite du plaidoyer des organisations de la société civile, la République Démocratique du Congo a cette année adopté deux lois innovantes. La loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées est historique car elle donne pour la première fois un cadre juridique pour la sauvegarde des droits des peuples autochtones pygmées dans le pays, et garantit notamment l’accès à la justice et aux services de base, la reconnaissance des usages, des coutumes et de la pharmacopée des pygmées ainsi que la plénitude de la jouissance des terres et des ressources renfermées dans leurs milieux de vie.

Une autre loi adoptée en 2023 à la suite de l’EPU de ce pays, porte sur la protection des personnes vivant avec un handicap. Cette nouvelle loi élargit la notion de handicap et inclut désormais l’albinisme et l’autisme. Grâce à l’adoption de ce texte, toutes les personnes en situation de handicap ont la possibilité de bénéficier des transports publics à un prix réduit.

Plus près de nous, la toute nouvelle Institution suisse des droits humains créée le 23 mai dernier est issue du plaidoyer de la société civile. L’EPU a soutenu cette dynamique nationale. En effet, lors du troisième EPU de la Suisse en 2018, des organisations de la société civile suisse ont invité la communauté internationale à recommander à la Suisse la création de ladite institution.

Une ONG à Genève, UPR Info (www.upr-info.org), soutient depuis quinze ans la participation de tous les acteurs pour promouvoir le respect les droits humains par le biais de l’EPU. Nous offrons une plateforme de plaidoyer pour la société civile du monde entier, facilitons des ateliers de renforcement de capacités en présentiel et en ligne et participons à des discussions pour améliorer l’efficacité du mécanisme. Nous vous proposons de vous informer régulièrement sur les impacts positifs de ce mécanisme et le travail de notre organisation.

Mona M’Bikay Afficher plus Directrice Exécutive, UPR Info DR

