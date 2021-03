Hockey – Genève assure le minimum à Langnau Les Aigles se sont imposés après prolongation à Langnau (3-4 ap) grâce à un Henrik Tömmernes des grands soirs. Grégory Beaud

Keystone

Genève, qui devait se reprendre après deux défaites de rang, est bien mal entré dans son match. Seul devant Gauthier Descloux, Julian Schmutz a pu ouvrir la marque dès la 11e minute pour Langnau. À l’Ilfis, les Genevois ont sans cesse été contraints de réagir. C’est tout d’abord Arnaud Jacquemet qui a montré la voie (18e, 1-1) avant que Mathieu Vouillamoz ne marque son premier but dans l’élite (30e 2-2). Le jeune attaquant de 20 ans avait répondu au 2-1 d’Alexei Dostoinov (23e).

En fin de deuxième tiers-temps, Keijo Weibel a pu redonner une troisième fois l’avantage aux Tigers (39e, 3-2). L’ailier a profité d'un puck mal négocié par l’arrière-garde grenat. Lors de l’ultime tiers, les Grenat ont galvaudé une période de supériorité avant de devoir se défendre durant deux minutes avec un homme de moins sur la glace (56e). Cette pénalité pour surnombre n’a finalement eu aucune fâcheuse conséquence. Malgré deux grosses occasions genevoises dans les dernières minutes, les deux équipes ont été contraintes de disputer une prolongation.

Durant cette période supplémentaire, Gauthier Descloux a réalisé un miracle devant Flavio Schmutz. Absolument seul face au gardien genevois, le joueur de centre n’a trouvé que la mitaine du dernier rempart (63e). Une minute plus tard, Henrik Tömmernes décidait de marquer tout seul le but de la victoire à la suite d’un numéro incroyable (64e, 3-4). Avec deux points, Genève a fait le minimum en Emmental.

Langnau - Genève-Servette 3-4 ap (1-1 2-1 0-0 0-1)Ilfis, huis clos. Arbitres: MM. Hebeisen, Fluri; Schlegel et Steenstra.Buts: 11e J.Schmutz (F.Schmutz, Blaser) 1-0. 18e Jacquemet (Tömmernes, Vouillamoz) 1-1. 23e Dostoinov (Erni/5 c 4) 2-1. 30e Vouillamoz (Völlmin, Omark) 2-2. 39e Weibel (Andersons) 3-2. 44e Tömmernes (Winnik, Omark) 3-3. 64e Tömmernes (Winnik) 3-4.Langnau: Punnenovs; Glauser, Leeger; Erni, Huguenin; Schilt, Grossniklaus; Lardi, Blaser; J.Schmutz, F.Schmutz, Nilsson; Berger, Maxwell, Strunk; Neukom, Petrini, Dostoinov; Weibel, Malnalksnis, Andersons. Entraîneur: Franzen.Genève-Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Le Coultre; Völlmin, Smons; Guebey; Vouillamoz, Winnik, Omark; Moy, Fehr, Miranda; Rod, Richard, Vermin; Berthon, Kast, Patry; Smirnovs. Entraîneur: Emond. Notes: Langnau sans Earl, Salzgeberg, Kunonen, Diem (blessés), In-Albon ni Bircher (surnuméraires). Genève-Servette sans Mercier, Maurer (blessés), Riat ni Fritsche (surnuméraires). Temps mort: Langnau (56e).Pénalités: 2 x 2’ contre Langnau; 4 x 2’ contre Genève-Servette.