Curling – Genève arrache le titre grâce à un coup d’anthologie Face à Bern Zähringer, l’équipe de Sous-Moulin s’impose au terme d’une superbe finale des championnats de suisse. Succès d’Aarau et de sa skip Silvana Tirinzoni chez les dames. Pascal Bornand Genève

Le CC 3 Chêne Genève a remporté le titre de champion de suisse 2023: Pablo Lachat, Benoit Schwarz, Sven Michel, et Yannick Schwaller (de g. à dr.) BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

A Thônex, la logique a prévalu avec les succès du HBL Aarau et du CC 3 Chêne Genève en finale des championnats de Suisse élites. Mais avant de célébrer leur titre, les favoris ont dû batailler ferme pour venir à bout de Zoug (6-4) et de Bern Zähringer (7-4). C’est donc bien l’équipe de Silvana Tirinzoni, triple détentrice du trophée, et le Team Schwaller qui représenteront la Suisse aux Championnats du monde de Sandviken (18-26 mars) et d’Ottawa (1er-9 avril).

Apothéose d’un tournoi de très haut niveau, la finale masculine est restée indécise jusqu’à la dernière pierre. La main de Benoît Schwarz n’a pas tremblé, comme elle s’était déjà montré inflexible lors du 4e end conclu par un coup de trois d’anthologie. «Mais pour réussir une telle performance, il a fallu un coup de balai d’enfer de Pablo», relevait le Genevois en soulignant les mérites du Lausannois Lachat.

Déjà battue deux fois durant la semaine (7-2 lors du round robin et 6-1 en play-off), l’équipe bernoise s’est rebiffée au point de donner bien du fil à retordre aux Genevois. «Comme durant toute la semaine, on a su serrer notre jeu et rester très concentré, se félicitait le skip Yannick Schwaller. Et il le fallait car Michael Brunner a fait presque un sans-faute.»



Pascal Bornand suit le sport local en tant que correspondant à Genève. Journaliste sportif depuis quarante ans, spécialiste d'athlétisme et de cyclisme, il a couvert de nombreux grands événements (Jeux olympiques, Coupe du monde de football, Tour de France) et reçu le Prix Nicolas Bouvier en 2016. Plus d'infos

