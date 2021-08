Prise de pouvoir des Talibans – Genève appelle Berne à accueillir des réfugiés afghans La Ville de Genève souhaite que les personnes en danger puissent bénéficier au plus vite d’un accueil en Suisse via la délivrance de visas humanitaires. Cécile Denayrouse

Une famille de réfugiés afghans est prise en charge par des soldats turcs à la frontière entre la Turquie et l’Iran. Anadolu Agency via Getty Images

Face à l’arrivée au pouvoir des Talibans en Afghanistan, la Ville de Genève appelle Berne à agir immédiatement afin de permettre aux personnes en danger de bénéficier au plus vite d’un accueil en Suisse via la délivrance de visas humanitaires et à travers une procédure facilitée.

Dans son communiqué, si la Ville salue le fait que la Confédération ait suspendu les renvois, elle demande à Berne de réexaminer les décisions de refus de l’asile des Afghanes et Afghans résidant en Suisse.

«Il faut agir rapidement. En effet, des milliers de personnes se trouvent sous le joug de forces qui ne considèrent pas les femmes comme les égales des hommes, imposent la charia comme unique loi, ne respectent pas les minorités religieuses et menacent l’équilibre d’une région stratégique du monde. La Suisse, fière de sa tradition d’accueil, pays siège de nombreuses organisations internationales et berceau de la Croix-Rouge, ne peut rester les bras croisés alors

qu’un drame effroyable se joue en Afghanistan» précise le communiqué.

Le président afghan en fuite, Ashraf Ghani, a reconnu la victoire des talibans dimanche 15 août ainsi que la chute des forces gouvernementales. Le mouvement fondamentaliste islamiste revient au pouvoir près de 20 ans après avoir été délogé de Kaboul par l'armée américaine. Face à cette prise de pouvoir, une partie du monde redoute le retour des pires exactions, menaçant en particulier les femmes et les artistes.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.