Week-end de Noël – Genève Aéroport s’attend à plus de 55’000 passagers La fréquentation de l’aéroport du bout du lac se rapprochera, vendredi et samedi, de son niveau d’avant la crise sanitaire.

Genève Aéroport recommande de venir à l’avance, de procéder à l’enregistrement en ligne ou aux bornes automatiques. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Genève Aéroport fait face à une forte affluence depuis mi-décembre. La plate-forme accueille vendredi plus de 55’000 passagers, soit un niveau important, proche de la situation avant la crise sanitaire. Il est recommandé de venir deux heures et demie à l’avance.

Le nombre de passagers atteindra 55’000 samedi 24 décembre, a indiqué vendredi Ignace Jeannerat, porte-parole de Genève Aéroport. Les gens voyagent moins le jour de Noël durant lequel 36’000 personnes sont attendues à Genève Aéroport. Les chiffres vont ensuite repartir à la hausse. Le record absolu de fréquentation à Genève Aéroport remonte au 4 janvier 2020: 77’000 personnes.

Toutes les équipes de Genève Aéroport ainsi que les partenaires de la plateforme sont mobilisés pour accueillir et acheminer les passagers à destination, à l’heure et en toute sécurité. Des mouvements sociaux à l’étranger et des conditions météorologiques hivernales ne sont toutefois pas exclus à cette période.

Genève Aéroport recommande de venir à l’avance, de procéder à l’enregistrement en ligne ou aux bornes automatiques. Pour faciliter le passage aux contrôles de sécurité, mieux vaut préparer ses liquides dans des sacs en plastique.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.