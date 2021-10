Vers une assiette plus verte – Genève adopte une charte de l’alimentation durable La Ville veut favoriser les produits locaux et issus de modes de production durables ou encore réduire les emballages des denrées alimentaires.

La charte doit être appliquée par toutes les institutions municipales proposant un service de restauration et lors de toutes les procédures d’attribution de marché public liée à la restauration à Genève (photo d’illustration). KEYSTONE

La Ville de Genève adopte une charte de l’alimentation durable, indique-t-elle mercredi. Le document définit une série de principes généraux, tels que favoriser les produits locaux, privilégier les produits issus de modes de production durables et du commerce équitable ou encore réduire les emballages des denrées alimentaires.

Lire également: Alimentation Genève met les bouchées doubles pour donner «le goût du terroir» Ces lignes directrices doivent être appliquées par toutes les institutions municipales proposant un service de restauration, en gestion directe ou concédée, et lors de toutes les procédures d’attribution de marché public liée à la restauration en Ville de Genève, précise le Conseil administratif dans un communiqué.

Objectifs quantitatifs

Plusieurs objectifs quantitatifs de référence ont été définis dans cette charte, en lien avec les recommandations de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Il s’agit par exemple d’atteindre un minimum de 70% de produits suisses, de minimum 20% de produits biologiques et de minimum 80% du «fait maison» ainsi que de 100% de poissons non menacés et de produits «exotiques» labellisés Fairtrade.

Ces objectifs constituent un «idéal vers lequel l’administration doit tendre», souligne la Ville. Les services et départements seront chargés de mettre en application cette charte, avec le soutien du Service Agenda 21 – Ville durable.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.