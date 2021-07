Covid-19 – Genève adapte sa stratégie vaccinale Le canton va fermer trois centres de vaccination tandis que ceux qui le souhaitent peuvent recevoir leurs doses dans des cabinets médicaux ou des pharmacies. DKL

Le Canton de Genève adapte sa stratégie vaccinale pour mieux toucher la population concernée. LUCIEN FORTUNATI

Après une campagne de vaccination intense et massive de quatre mois, Genève est parvenu à fournir plus de 500'000 doses à sa population. Un peu plus de la moitié de ses habitants a reçu au moins une dose. Mais maintenant, le canton est confronté au défi de réussir à toucher des catégories de personnes plus difficilement accessibles. «Nous réfléchissons depuis plusieurs semaines déjà sur la meilleure manière de les atteindre, explique la pharmacienne cantonale Nathalie Vernaz-Hegi. Il s'agit désormais de faire venir la vaccination vers le public alors que durant la première phase de la campagne, ce sont les personnes qui sont allées volontairement au-devant de la vaccination.»

Pour ce faire, des projets pilotes ont été mis sur pied depuis le mois de mai. Par exemple, deux cabinets médicaux – l'un à Chêne-Bourg et l'autre au Lignon – vaccinent désormais leurs patients. Et deux pharmacies situées en périphérie du canton – la Pharmacie Bleue à Vésenaz et la Pharmacieplus du Mandement à Satigny - pratiquent de même. Les personnes souhaitant se faire vacciner via ce dispositif peuvent s'adresser directement aux officines pour obtenir des rendez-vous, précise le Canton dans son communiqué.

Nouvelle offre «sans rendez-vous»

De plus les autorités sanitaires ajoutent à leur dispositif une offre vaccinale «sans rendez-vous»: dès le 10 juillet, il sera possible de se rendre directement auprès de la Pharmacie principale du centre commercial de la Praille pour se faire vacciner.

«Bien entendu, il faudra se munir des documents nécessaires, rappelle la pharmacienne cantonale. À savoir une carte d'identité ou un permis de résidence, ou encore une preuve d'emploi sur le canton de Genève, ainsi qu'une carte d'assurance LAMal ou cas échéant, une carte de légitimation pour les personnes ayant un statut d'expatrié.»

Ceux qui ferment et ceux qui restent ouverts

Conséquence de cette nouvelle stratégie, plusieurs centres actuels de vaccination fermeront leurs portes à fin juillet: il s'agit du centre de vaccination de la Tour, qui fermera le 26 juillet, suivi par le méga-centre

de Palexpo et celui de Carouge qui termineront leur mandat le 31 juillet.

Les centres restant ouverts à Genève sont les suivants: le Centre médical d'Onex, le centre Hirslanden - Clinique des Grangettes, le Centre médical universitaire des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et le centre du groupe m3 à la route de Chêne. Par ailleurs, l'équipe mobile de l’Imad continue de vacciner ses patients à domicile.

Il est à noter enfin que, dès cette semaine, la vaccination est ouverte aux jeunes âgés de 12 à 15 ans. Celle-ci s'effectue dans trois centres, au Centre médical universitaire-HUG, au Centre médical d'Onex et à M3 Sanitrade.

