Patrimoine architectural – Genève achève l’inventaire de ses trésors non protégés Il ne manque plus que deux secteurs du canton pour terminer un travail commencé en 2015. Une connaissance précieuse dans le contexte de la densification urbaine. Cathy Macherel

Ancienne maison d'habitation dite Château Ashbourne, 20 avenue Beau-Séjour. Les recenseurs lui reconnaissent une valeur exceptionnelle. Office du patrimoine et des sites / Manon Samuel

C’est une tâche titanesque, et elle arrive quasi à son terme. Depuis 2015, l’Office du patrimoine et des sites du canton de Genève analyse, pan par pan du territoire, l’ensemble des éléments de notre patrimoine bâti ayant été construits avant 1985 et qui ne font pas déjà l’objet de mesures de protection. Pour chaque édifice, expertisé sous l’angle de son aspect extérieur, les qualificatifs d’«exceptionnel», d’«intéressant», d’«intérêt secondaire» ou de «sans intérêt» sont attribués.