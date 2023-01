Élan printanier – Genève accueillera le plus grand spectacle de drones d’Europe Ce nouvel événement, accompagné d’animations diverses, se tiendra le week-end de l’Ascension. Sophie Simon

Exemple de spectacle de drones lumineux à Dubaï. AFP

Un nouvel événement d’envergure gratuit aura lieu autour de la rade lors du week-end de l’Ascension, du jeudi 18 au dimanche 21 mai. Le Canton et la Ville de Genève l’organiseront main dans la main: le premier dans le rôle de facilitateur d’un spectacle de drones lumineux, annoncé comme le plus grand d’Europe avec 1350 engins (à titre de comparaison, pour les 30 ans de Disneyland Paris, il y avait 200 appareils et pour le jubilé de la reine Elizabeth, 400); et la seconde comme organisatrice d’animations musicales, sportives et familiales. Le pont du Mont-Blanc pourrait ainsi se voir fermé pour une roller skate party…