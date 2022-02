Dimanche de votations (direct) – Genève accepte l’initiative sur le tabac et la loi sur les médias

Victoire pour la gauche sur le droit de timbre

Les près de 250 millions de francs engrangés chaque année en moyenne par le droit de timbre resteront dans les caisses de l’État. Mais les Suisses n’en ont pas terminé avec les sujets fiscaux, puisque d’autres suppressions sont dans le pipeline de la Berne fédérale, comme la suppression de l’impôt anticipé, a relevé Samuel Bendahan, vice-président du PS Suisse.

«Après la réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) et la réforme de la taxation des familles, qui jouait en faveur des super- riches, c’est la troisième votation sur des sujets similaires que nous gagnons, a dit Samuel Bendahan, conseiller national vaudois dimanche à Keystone-ATS.

Samuel Bendahan Keystone

«Cela fait trois fois que le peuple dit non quand on donne de l’argent seulement aux plus riches et que lui n’en profite pas», a t-il poursuivi. J’aimerais dire que c’est avant tout une victoire de la population, qui dit stop à cette politique-là.»

À peine le combat contre la suppression du droit de timbre s’achève-t-il que d’autres commencent comme celui contre la disparition de l’impôt anticipé. Celle-ci entraînerait des pertes «bien pires», selon le socialiste, que celles liées au droit de timbre, de l’ordre du milliard de francs avec des diminutions récurrentes d’environ 200 millions par an.