Transaction immobilière – Genève a vendu trois petits terrains au Tessin Recalé après deux ventes aux enchères infructueuses, le lot a finalement été acheté par la commune d’Onsernone-Gresso. Xavier Lafargue

Le petit village d’Auressio, typique de ceux que l’on trouve dans la commune d’Onsernone-Gresso, qui vient d’acquérir trois petits bouts de terre dont Genève avait hérité. DR

C’est l’histoire de trois petits lopins de terre situés dans une vallée pittoresque du Tessin. Le premier fait 51 m2 et abrite un mur en ruine; le deuxième est un terrain nu de 25 m2; et sur le troisième, de 139 m2, on trouve une bâtisse délabrée, un jardin potager et un portique. Tous les trois étaient devenus propriétés de l’État de Genève, à la suite d’un héritage lors d’une succession en déshérence (notre édition du 28 janvier 2020). Mais qu’en faire?

«Le Canton n’avait aucun intérêt à conserver ces biens immobiliers difficiles d’accès, vétustes et en état de délabrement.» Philippe Dunant, secrétaire général adjoint au DF